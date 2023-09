Opere sui ponti, quattro già concluse

Otto infrastrutture coinvolte, quattro interventi già conclusi, finanziamenti europei per complessivi tre milioni e 300mila euro circa. È il ‘pacchetto’ di lavori che stanno interessando ponti e cavalcavia comunali finanziati con i fondi – intercettati dal Comune – del Pnrr. "Dall’inizio del mandato è stata da subito rivolta un’attenzione specifica ai manufatti, con la creazione di una struttura tecnica ad hoc. L’opportunità del Pnrr è quindi stata colta, mettendo in campo l’azione della cabina di regia per attrarre fondi da dedicare a interventi di particolare rilevanza e necessità" spiega l’assessore Andrea Maggi. Nel dettaglio, si sono concluse le manutenzioni al ponte di via Stefano Trenti, in corrispondenza della rotatoria che collega via Arginone con via Maverna (in realtà la trave sostituita è proprio su via Trenti nella prima parte del tratto). Quest’estate, e nello specifico a fine giugno, è inoltre stata realizzata la ripavimentazione e l’installazione dei nuovi giunti del ponte di via Sabbiosa e un più corposo intervento su quello di via Panigalli. Completati anche i lavori di manutenzione straordinaria al ponte di via Trenti-via Bonzagni.