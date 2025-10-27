Opes, parte il campionato. Ko all’esordio del Giglio

Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Ferrara
CronacaOpes, parte il campionato. Ko all’esordio del Giglio
27 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Calcio a 5 : steccano anche Fast Car, Zeta Club, Bello Immobiliare e Bar Duomo. Alla prima uscita il Next Data riesce a fermare il Sidun sul punteggio di 7-7. .

Iniziato il Campionato Opes 2025/26. Le 44 squadre ai nastri di partenza sono state suddivise in 4 raggruppamenti da 11 ciascuno. Nel Girone Centro del Carrello tante sorprese. Il Foto Express va al riposo sul 4-2, ma non trova più la via del gol nella ripresa e viene rimontato dalla Termogas, 4-6, tripletta di Rosini, doppietta di Campioni e sigillo finale di Bartolini. Lo Zeta Club Ferrara non va oltre il pari contro l’Exera, 2-0 all’intervallo, Burigo e Mantovani, poi 3-2 Exera, doppietta di Spettoli per il 4-3, ma la staffilata di Patroncini regala il 4-4 a Exera. Note dolenti anche per il Fast Car, fresco vincitore del “Settembre Opes”, contro la sua bestia nera, Dodicieventi, 0-0 all’intervallo, poi finisce 1-1. Buona la prima per il Cicognani Fc, 6-2 al Roverella con tripletta iniziale di Bagnardi, poi assist di Perrone e Mascellaro fa 4-1, delizioso scavetto Di Punzio per il 5-2 e la chiude Perrone. Boccafogli e Cavallaro per il 2-0 Brillkala1 al 9’, ma Zanforlin, in giornata di grazia, la ribalta con un poker, poi doppio Vullo per il 6-3 Umbertiana.

Nel Girone Banca Mediolanum Bello Immobiliare avanti con la rasoiata di Boarini, risponde La Razdora Pizzeria con Spettoli. Nella ripresa il Bello Immobiliare allunga con la doppietta di Cantelli, 2-1 e 4-1. Ma la Razdora non ci sta, Montosi fa 3-4 e allo scadere: Nigrisoli guadagna la posizione a centro area e viene atterrato da Nutini che lo tira giù usando le braccia, rigore, Mantovani non sbaglia, finisce 4-4. Ottimo esordio per il Vuoiqueikiwi, 2 gol per tempo e 4-0 alla Giglio, doppiette di Pirani e M. Bentivoglio. Bene il Bar la Coccinella, 7-0 allo Sporting San Pietro in Casale. Partenza choc della Baracca di Guendalo che è sotto 0-3 in 6’ contro la Simel, ma poi rimedia 7-3.

Nel Girone Hurly Burly il Sidun fa di tutto per complicarsi la vita, regala 2 gol nei primi 2 minuti, poi si porta sul 4-2, 6-4 e 7-5, ma si fa raggiungere nel finale sul 7-7, non basta il pokerissimo di Di Ghionno, per il Next Data, altra new entry in Opes, tripletta di Alborghetti e doppiette di Mianulli e Follador. Gran primo tempo del Sol de Montalto, 4-0 e 7-2 all’intervallo, poi il Bello Ristrutturare gli prende le misure e chiude la ripresa con un parziale di 2-1, per un 8-4 finale.

© Riproduzione riservata