Opposizione all’archiviazione Il giudice si riserva di decidere

FERRARA

Il legale che assiste i genitori del centese di 29 anni che si è tolto la vita in carcere il primo settembre del 2021, l’avvocato Antonio De Rensis, si è opposto all’archiviazione chiesta dal pm Fabrizio Valloni nei confronti di un agente della polizia penitenziaria: quello che avrebbe dovuto controllare periodicamente la cella di detenzione del giovane o comunque colui che aveva ricevuto l’ordine di servizio firmato dalla dirigente, assistito dall’avvocato Alberto Bova. Ieri il giudice per le indagini preliminari Danilo Russo si è riservato di decidere. Per il suicidio del 29enne accaduto neanche 24 ore dopo il suo arresto, sono indagati, con avvisto di chiusura già notificato dal pm Valloni, Annalisa Gadaleta, comandante della polizia penitenziaria dell’Arginone, l’ispettore Patrizia Fogli (assistita dall’avvocato Denis Lovison) e la dottoressa Giada Sibahi, medico che ha visitato il 29enne. L’obiettivo degli inquirenti è capire in primis se il ragazzo potesse essere salvato, considerando che prima dell’arresto aveva già manifestato intenti suicidi. In secondo luogo, si cerca di comprendere cosa sia andato storto nella catena di gestione e assistenza del detenuto, dal momento in cui è stato arrestato a quello in cui è stato trovato impiccato con un lenzuolo nella sua cella. Proprio quel lenzuolo che è diventato l’elemento centrale delle indagini della procura. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti Sibahi (assistita dall’avvocato Fabio Anselmo) non avrebbe comunicato in maniera esauriente la situazione del detenuto. E in particolare proprio il suo riferimento alle lenzuola come possibile strumento per togliersi la vita. Fogli, incaricata della sorveglianza la sera del 31 agosto 2021, non avrebbe invece attuato adeguatamente la ‘Grande sorveglianza’, omettendo di ordinare la rimozione delle lenzuola dalla cella del 29enne. La comandante, infine, avrebbe attuato il provvedimento in maniera inadeguata o comunque inefficace.

c.r.