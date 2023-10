Opposizioni, + Europa lascia il tavolo: "Preferiamo una candidata"

Più Europa è uscita dal gruppo. Zamorani e Giubelli calano l’asso. È il gioco a cui la politica da tempo non è più abituata: si chiama coerenza. Tavolo delle opposizioni, addio. Se poi sarà un arrivederci, è tutto da vedere. Per ora, +Europa guadagna l’uscita di sicurezza. Il punto centrale di questa decisione, è la scelta del candidato. Anzi, della candidata. "Noi riteniamo che sia assolutamente necessario candidare una donna – si legge nella nota diffusa dai vertici di +Europa – capace di leadership e autorevole nei confronti dei cittadini, che imposti il suo lavoro sul piano dell’idea di città e non sulla polemica, di cui ai cittadini non importa nulla. Anche e soprattutto per iniziare a pagare il debito contratto nei confronti delle donne ferraresi dopo molti decenni di candidati sempre uomini. L’abbiamo enunciato nel corso dell’ultimo incontro ma non abbiamo avuto soddisfazione, ad esempio e in particolare dal Pd. Non siamo solo al fianco delle donne afgane e iraniane, come tutti enunciano, siamo anche al fianco delle donne ferraresi. Qui e ora". È un bel destro tra gli occhi di chi fa della battaglia in favore delle donne una delle sue bandiere identitarie. Ora, con la nuova era schleiniana, a maggior ragione. Il secondo tema che pone il radicale è quello dei tempi che, come sostiene, "diventa anche un problema di metodi e di rispetto. Abbiamo più di un anno fa chiesto a chi ci stava di parlare di candidati e di idea di città, ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta, a partire dal Pd. Dopo tutto questo tempo, chi guida il "Tavolo" ha fin qui ritardato questa riflessione e decisione e ancora rimanda la discussione della figura della candidata o del candidato, per noi centrale". Insomma, spiegano Zamorani e Giubelli, "ci si sta portando ad una situazione in cui la rosa dei nomi spendibili, che in alcuni casi richiederebbero tempo per essere presentati all’elettorato, si restringe di giorno in giorno, rendendo infine la candidatura di una figura già molto nota ai cittadini l’unica opzione rimasta. Magari una figura da alcuni già decisa da tempo. Noi non ci stiamo e pensiamo che questa strategia si rivelerà perdente". La porta di + Europa, tuttavia, non è chiusa: "La collaborazione con il centrosinistra, che resta la nostra area di riferimento, non è conclusa". Ma solo, specifica Zamorani, "nel caso in cui si renderà evidente un ripensamento sui problemi evidenziati".

f. d. b.