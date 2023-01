"Ora basta chiacchiere Mettere in sicurezza il ponte di Sabbioncello"

L’assessore Fornasini ha illustrato, nei giorni scorsi, le variazioni di bilancio con le quali il Comune di Ferrara darà seguito a numerosi interventi per la riqualificazione del forese: ai quasi 8 milioni già impegnati per la manutenzione straordinaria di strade, piazze, percorsi ciclabili in città e nelle frazioni si aggiungeranno infatti, dice Fornasini, “altri 840mila euro” per vari lavori di manutenzione in città e nel forese. Anche dalla girandola di numeri che riguardano i finanziamenti di Ferrara derivanti dal Pnrr si apprende, in questo caso dall’assessore Maggi, che vi sono 2,5 milioni destinati alla messa in sicurezza dei ponti. Benissimo! Ma quando si affronterà concretamente (progetto, stanziamento, appalto e realizzazione dei lavori) il ripristino della circolazione sul ponte che unisce (univa!) Denore con Sabbioncello, ovvero una importante parte del territorio del comune di Ferrara con il territorio di Copparo e Formignana? Quel ponte è chiuso da quasi 7 mesi e i danni per le attività della zona divengono via via sempre più pesanti, così come crescono i disagi per i cittadini. Al momento nulla si sa di certo sui tempi previsti per la riparazione del ponte e la sua riapertura alla circolazione. Lo spostamento del traffico sullo stretto ponte di Fossalta ha poi come effetto un forte deterioramento del manto stradale delle rampe di accesso, cosa che non favorisce certamente la sicurezza della circolazione. Sarebbe il caso, con l’anno nuovo, di passare dalle enunciazioni delle cifre ai fatti concreti per riparare e mettere finalmente in sicurezza il ponte di Sabbioncello.

Maria Giulia Simeoli,

Villanova