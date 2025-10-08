L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri manifestazione BolognaOmicidio CastelfrancoFrancesca AlbaneseMigliori aziende Ottobrata 2025Giornate Fai autunno
Acquista il giornale
Cronaca"Ora basta speculare sulla pelle dei sanitari"
8 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. "Ora basta speculare sulla pelle dei sanitari"

"Ora basta speculare sulla pelle dei sanitari"

"Nel rispetto della legittima dialettica tra maggioranza e opposizione, non sono, però, accettabili speculazioni politiche sulla pelle del 118 dell’Emilia-Romagna,...

"Nel rispetto della legittima dialettica tra maggioranza e opposizione, non sono, però, accettabili speculazioni politiche sulla pelle del 118 dell’Emilia-Romagna,...

"Nel rispetto della legittima dialettica tra maggioranza e opposizione, non sono, però, accettabili speculazioni politiche sulla pelle del 118 dell’Emilia-Romagna,...

"Nel rispetto della legittima dialettica tra maggioranza e opposizione, non sono, però, accettabili speculazioni politiche sulla pelle del 118 dell’Emilia-Romagna, dei suoi operatori e dei suoi utenti: si tratta di un servizio che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e che assiste oltre 1.400 persone ogni giorno e più di 527mila all’anno". A dichiararlo l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, in merito alle dichiarazione del forzista Pietro Vignali sui decessi a seguito di codici a basso rischio durante i soccorsi del 118.

Una ricostruzione "che respingiamo con forza – sottolinea Fabi –. Già nei numeri forniti nei mesi scorsi in risposta ad alcune interrogazioni veniva chiaramente indicato come la stragrande maggioranza dei casi in cui un codice a basso rischia sfocia in un esito fatale dipende da condizioni pregresse del paziente già ampiamente compromesse. Non darne evidenza – prosegue ancora l’assessore – produce un allarme ingiustificato nell’utenza di un servizio che, invece, da anni si distingue come un’eccellenza nel Paese: il 118 è nato in Emilia-Romagna e ne rappresenta un fiore all’occhiello preso ad esempio dalle altre regioni e anche fuori dai nostri confini. Faccio appello a tutto l’arco politico affinché la nostra sanità pubblica, in un periodo di grandi difficoltà a causa del sottofinanziamento nazionale, non diventi terreno di scontro: lo dobbiamo per rispetto agli operatori, agli infermieri, ai medici, ai tecnici e ai volontari che ogni giorno lavorano per assistere decine di migliaia di persone".

"Nessuna speculazione – ribatte Vignali –, ma chiediamo che chi amministra in Emilia-Romagna non continui a negare i problemi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata