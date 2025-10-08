"Ora basta speculare sulla pelle dei sanitari"

"Nel rispetto della legittima dialettica tra maggioranza e opposizione, non sono, però, accettabili speculazioni politiche sulla pelle del 118 dell’Emilia-Romagna, dei suoi operatori e dei suoi utenti: si tratta di un servizio che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e che assiste oltre 1.400 persone ogni giorno e più di 527mila all’anno". A dichiararlo l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, in merito alle dichiarazione del forzista Pietro Vignali sui decessi a seguito di codici a basso rischio durante i soccorsi del 118.

Una ricostruzione "che respingiamo con forza – sottolinea Fabi –. Già nei numeri forniti nei mesi scorsi in risposta ad alcune interrogazioni veniva chiaramente indicato come la stragrande maggioranza dei casi in cui un codice a basso rischia sfocia in un esito fatale dipende da condizioni pregresse del paziente già ampiamente compromesse. Non darne evidenza – prosegue ancora l’assessore – produce un allarme ingiustificato nell’utenza di un servizio che, invece, da anni si distingue come un’eccellenza nel Paese: il 118 è nato in Emilia-Romagna e ne rappresenta un fiore all’occhiello preso ad esempio dalle altre regioni e anche fuori dai nostri confini. Faccio appello a tutto l’arco politico affinché la nostra sanità pubblica, in un periodo di grandi difficoltà a causa del sottofinanziamento nazionale, non diventi terreno di scontro: lo dobbiamo per rispetto agli operatori, agli infermieri, ai medici, ai tecnici e ai volontari che ogni giorno lavorano per assistere decine di migliaia di persone".

"Nessuna speculazione – ribatte Vignali –, ma chiediamo che chi amministra in Emilia-Romagna non continui a negare i problemi".