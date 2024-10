Ora c’è l’imbarcazione salvavita : "Così aumentiamo la sicurezza"

COMACCHIO

Ieri, l’imbarcazione del Corpo vigili del fuoco è arrivata a stazione di pesca Foce, nelle Valli di Comacchio, per fornire una dotazione indispensabile alla sua futura attività di soccorso nel bacino vallivo. Ad accoglierla la presidente del Parco del Delta del Po Aida Morelli, il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, il comandante provinciale vigili del fuoco Antonio Del Gallo, il direttore del Parco Massimiliano Costa, gli operatori del Servizio Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale di Ferrara 118 con il loro responsabile Marco Orioli e i rappresentanti delle Forze dell’ordine. Il nuovo presidio per la sicurezza rientra fra le azioni previste dal Protocollo d’intesa siglato dall’ente parco e dal Corpo dei vigili del fuoco di Ferrara. "Il tema delle sicurezza – ha sottolineato la presidente Morelli - è di estrema importanza specie in un ambiente, come le Valli, in cui si svolgono attività lavorative, escursionistiche e ricreative, quindi poter intervenire in tempi rapidi con azioni efficaci rappresenta un’ulteriore garanzia per la salvaguardia di ognuno". Il sindaco Negri ha rimarcato l’importanza del presidio, "a vantaggio dei turisti e di tutti coloro che fruiscono delle Valli". Per il comandante provinciale vigili del fuoco "il protocollo d’intesa firmato con il Parco trova oggi il suo compimento in questa provincia che, appunto, viene definita di Terra e Acqua. Sull’acqua esterna, già da un paio d’anni, abbiamo avviato un accordo con la Capitaneria di Porto e con questo presidio possiamo estendere il nostro intervento anche alle acque interne". L’imbarcazione può ospitare fino a otto unità: a bordo sono presenti anche uno zaino per le tecniche di primo soccorso e un defibrillatore.

v.f.