"Ora di religione utile a comprendere valori e tradizioni dell’Occidente"

"Mi avvalgo o non mi avvalgo dell’ora di religione?", è questo l’interrogativo che nel mese di gennaio si pongono tanti studenti e molti genitori che avranno i figli impegnati nel cammino scolastico per l’anno 2023-2024. In tutte le diocesi è arrivato il messaggio della presidenza della CEI che invita a scegliere l’insegnamento della religione cattolica. La situazione nazionale, per l’anno scolastico già concluso 2021-2022, si è presentata stabile con una forte differenza però fra il nord, il centro ed il sud dell’Italia. Nel nord gli avvalentesi sono stati il 78,44% e i non avvalentesi il 21,56%. Nel centro la situazione ha presentato una maggiore positività: gli avvalentesi sono stati l’84,33% e i non avvalentesi il 15,67%. Infine il sud ha offerto un quadro quasi ottimale: gli avvalentesi sono stati il 94,64% e i non avvalentesi il 3,36%. L’Italia considerata globalmente ha avuto l’84,44% di avvalentesi dell’ora di religione ed il 15, 56% di non avvalentesi.

I vescovi invitano a cogliere l’opportunità di avvalersi dell’ora di religione, convinti che tale momento sia un "dialogo autentico e costruttivo" per educare all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace".

"Avvalersi, nel proprio percorso scolastico, di uno spazio formativo che faccia leva su questi aspetti è quanto mai cosa preziosa – afferma il direttore dell’Ufficio IRC monsignor Vittorio Serafini – e qualifica in senso educativo la stessa istituzione scolastica. Dunque entro la fine di gennaio le famiglie italiane, all’atto di iscrizione dei loro ragazzi ad un nuovo ciclo di studi, dovranno decidere se avvalersi o meno dell’ora di religione, vero e proprio collante tra diverse altre materie oltre che fondamentale occasione per riflettere su temi importanti per la vita dell’uomo e tutto questo senza alcun intento catechistico, né tanto meno proselitistico". Nelle scuole ferraresi l’insegnamento della religione gode ancora di un forte apprezzamento. Ci si è attestati all’ 80,43%, comprendente anche una parte di studenti di orine straniera che non professano il cattolicesimo. "È questo – aggiunge monsignor Serafini – un segno di forte sensibilità da parte di quest’ultimi perché hanno compreso che si tratta di una grande opportunità per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e per comprendere in profondità i valori e le tradizioni dell’Occidente. Il dato della provincia di Ferrara è da considerarsi buono, infatti sta fra 86% degli avvalentisi di Rimini ed il 67% di Bologna".

