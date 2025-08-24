’Ora esisti solo tu’ a villa Badoer. È un’ovazione per Bianca Atzei

Ha centrato i suoi obiettivi, Tra ville e giardini 2025, la rassegna che ha chiuso la stagione con uno strepitoso live di Bianca Atzei, a Villa Badoer di Fratta. Dare lustro ai luoghi più interessanti del Polesine (anche ieri sera, code per visitare la villa palladiana e la casa museo Matteotti) e adornarli con artisti di livello. Si è chiusa una stagione dai grandi numeri: 5600 presenze, 370 persone di media a spettacolo, 15 date; quasi tutte soldout, di cui tre andate esaurite già in prevendita. Non solo arte, ma anche impegno sociale, grazie alla partecipazione di Emergency. Per il comune ospite di Fratta c’erano il vicesindaco Alessandro Baldo e l’assessore alla Cultura Cinzia Mantovani. Per la Provincia, ente promotore e coordinatore, il presidente Enrico Ferrarese e la consigliera alla Cultura, Lucia Ghiotti, che hanno ringraziato la direzione artistica di Claudio Ronda. Era presente la Fondazione Cariparo, con la vicepresidente Damiana Stocco. Per la Regione Veneto, l’assessore alla Cultura Cristiano Corazzari e la consigliera Laura Cestari.

Bianca Atzei è stata uno spettacolo, con quella voce roca e graffiante. Uno solo il pezzo tratto dal suo ultimo album ’1987’: ’Le canzoni di Vasco’. Per il resto, un excursus nei suoi brani cult ed alcune splendide reinterpretazioni di cantautori, “Il mio canto libero” di Battisti, “La donna cannone” di De Gregori. Straripante la platea di Villa Badoer. Dedica al pubblico ’Halleluya’ dei Pentatonix e poi termina con ’Ora esisti solo tu’ (nono posto a Sanremo 2017).