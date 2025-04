"Ora gli uomini collaborino nella lotta"

C’è una guerra in atto da molto tempo, di cui nessuno parla, occupati come siamo a parlare delle altre guerre. Ci riferiamo alla guerra degli uomini contro le donne. È forse possibile negare che di questo si tratti? Sì, è possibile negarne l’esistenza. La nostra società lo sta facendo in tantissimi modi. A partire dall’attribuzione della responsabilità agli uomini di altre etnie, fino alla negazione della portata collettiva e della dimensione culturale della violenza maschile sulle donne. Sì, sarebbe già tanto cominciare a riconoscere che la violenza maschile sulle donne è una pratica che appartiene alla nostra tradizione culturale. È proprio la convinzione che la violenza sulle donne non ci riguarda a orientare i pensieri di tantissimi di coloro che con la violenza hanno a che fare. Il risultato è che la donna che manifesta palesemente o indirettamente una richiesta d’aiuto deve prima superare il percorso ad ostacoli della credibilità. Negare l’esistenza di questa guerra significa condannare la società tutta al malessere. Chiediamoci quanto le scelte delle donne siano ancora oggi condizionate dal rischio di incontrare sul proprio cammino un uomo. Chiediamoci quanto, tutto questo, sia faticoso e frustrante. Malessere anche degli uomini, però. Perché dietro tutta questa violenza ci sono disagi e frustrazioni. Nessuno insegna agli uomini che se stanno male non è per colpa di una donna. Le donne che hanno bisogno di aiuto lo trovano principalmente in altre donne. E solo secondariamente in uomini di buona volontà. Tuttavia, ogni guerra presuppone l’obiettivo della pace. Per questo, ci rivolgiamo agli uomini per bene e ci aspettiamo che prendano parola pubblica e organizzino manifestazioni. È giunto il momento che anche gli uomini facciano la loro parte.

Udi Ferrara