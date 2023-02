Ora il Covid fa meno paura Gli ospedali tornano a respirare "Andiamo verso la normalità"

Il Covid fa meno paura, i dati continuano a migliorare e piano piano le misure restrittive stanno allentando le maglie. I dati dell’ultima settimana, purtroppo, parlano però ancora di otto decessi (tutti pensionati residenti a Bondeno, Jolanda, Poggio, Cento, Codigoro, Ostellato); mentre i positivi – relativi alla settimana scorsa – sono stati 196, due a testa anche tra il personale Ausl e Sant’Anna. In totale tra città e provincia sono 894.308 le persone vaccinate.

DISPOSIZIONI

Meno restrittive sono le regole comportamentali e nelle strutture sanitarie "si va verso il ritorno alla normalità". Abrogata da tempo la certificazione verde (il green pass) per l’accesso alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie, hospice, reparti di degenza delle strutture ospedaliere e DeaPronto soccorso. L’accesso è libero, così una nota delle due aziende, nel rispetto delle modalità organizzative e degli orari di visita previste da ciascuna struttura anche in base alla patologia. Rimane l’obbligo (fino al 30 aprile) di indossare mascherine per chiunque entri: personale, visitatori, accompagnatori, caregiver e i soggetti esterni.

SCREENING

Lo screening avviene attraverso test antigenico o molecolare; rimane obbligatorio per i pazienti al momento dell’ingresso in ospedale, mentre al pronto soccorso o nei Dea solo in caso di presenza di sintomi respiratori; non va ripetuto durante la degenza, a meno che non compaiano i sintomi. Per i reparti che ospitano soggetti con grave immunodeficienza, quali i trapiantati o i malati oncoematologici, è raccomandato ripetere questi test settimanalmente.

Il test non è invece previsto per i guariti da meno di 90 giorni. Non è più necessario lo screening previsto ogni 30 giorni per gli operatori sanitari, a meno che non siano sintomatici.

ISOLAMENTO

L’isolamento per i pazienti positivi dimissibili è di 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, con la raccomandazione di utilizzare le mascherine Ffp2 a domicilio per altri 5 giorni. Per i pazienti non destinati alle dimissioni è previsto un isolamento di 10 giorni dal primo test positivo o dei sintomi. Tale periodo può essere interrotto anticipatamente in caso di tampone negativo. Per i pazienti immunodepressi, infine, il periodo di isolamento previsto è interrotto solo con un test antigenico negativo. I contatti stretti in ambito assistenziale vanno individuati nei compagni di stanza di degenza delle ultime 48 ore mentre nelle strutture sociosanitarie includeranno anche gli altri ospiti con cui sono stati condivisi spazi o attività. Gli operatori sanitari e i visitatori saranno compresi tra i contatti stretti solo nel caso sia dimostrato che non abbiano utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuale.

NESSUNA RESTRIZIONE

Accesso libero per le attività e le iniziative a valenza educativa sanitaria in presenza, nonché per le misure in materia funeraria: tornano infatti in vigore le misure di prevenzione vigenti prima dell’emergenza sanitaria. Le strutture, infine, sono invitate a favorire l’accesso delle persone ai reparti di maternità per accudire il neonato, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione.