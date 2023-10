Ora il Pd è spalle al muro. Sì o no al legale?

Il dado è (quasi) tratto. Il sussulto è arrivato e non certo dalla coalizione di centrosinistra, a sei mesi dal voto ancora incapace nell’accordarsi su chi sarà il candidato sindaco. Ecco allora che ci ha pensato l’uomo più atteso, l’avvocato Anselmo, ad uscire allo scoperto dicendo che sì, lui ci sta a immolarsi ma a patti chiari. Tradotto, "solo se unisco". Mission impossible? Probabile. Non è un politico e di certo, nella sua brillante carriera, non è mai stato uomo dell’unione. Il Pd (più di altri della coalizione che si sono chiaramente già espressi) ora è spalle al muro, chiamato a una scelta definitiva, a costo di spaccare definitivamente il tavolo: si o no all’avvocato, unico nome – tra quelli trapelati – che, forse, potrebbe creare qualche grattacapo a Fabbri e rendere viva la campagna elettorale.