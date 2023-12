"Ora la casta esce di scena"

"Fabio Anselmo tra presenza e assenza. Per un lungo periodo di tempo che si è trascinato ai nostri giorni e che a Ferrara sta per concludersi con l’elezione di Fabio Anselmo Sindaco, non è esistita alcuna vera possibilità di scelta elettorale: a livello nazionale i partiti di destra e di centro-sinistra hanno perseguito sostanzialmente lo stesso tipo di politiche, rendendosi indistinguibili l’uno dall’altro nelle scelte e nelle azioni; a livello locale ci troviamo in presenza di un neo-soggetto politico emerso come vincente da una assenza implosa su sé stessa con il dato record di più bassa partecipazione al voto di sempre, solo il 54, 69%. A Ferrara i neofascisti della destra sono tornati ad essere profeti in patria legittimati dagli ex governanti di centro sinistra e da tutti quegli assenteisti giustificati che all’ultimo turno non hanno trovato il coraggio di andare a votare ancora una volta il meno peggio, in quanto indistinguibili, e in tal modo e maniera un elettore su due non si è volutamente recato alle urne. La forma di autoritarismo e di ricatto portata avanti dall’attuale amministrazione di destra, si è imposta sull’arroganza e sulla presupponenza espressa da quelle precedenti di centro-sinistra con il risultato che anche tutti gli altri record che Ferrara sta vantando, come ad esempio quello della peggior qualità dell’aria, quello dei peggiori servizi ospedalieri o quello di una bassissima qualità della vita, sono tutti in negativo, molto preoccupanti e con radici profonde. Contro questi tipi di violenze c’è solo un modo per combattere ed uscirne vincitori: non con una violenza superiore e contraria, ma con una non-violenza antitetica che disciplini prima di tutto una filosofia politica liberatoria che possa tornare a garantire la possibilità di una vera scelta elettorale da parte di tutti. Le forze politiche e le rappresentanze civiche che stanno proponendo il dialogo pubblico sulla candidatura dell’Avv.Fabio Anselmo Sindaco, non nutrono dubbi sul fatto che la sua elezione comporti uno sviluppo positivo per la democrazia e una reale possibilità di scelta elettorale, dal momento che la sua forma mentis, il suo modus operandi e la sua perifrastica hanno già messo a fuoco i concetti focali: quello della responsabilità, ovvero la capacità di rispondere dei propri comportamenti, rendendone ragione e accettandone fino in fondo le conseguenze, e quello della legalità, ovvero la capacità di garantire il funzionamento democratico della cosa pubblica attraverso il rispetto e l’applicazione delle leggi. Gli unici dubbi che stanno tentando di emergere nel torbido da parte di alcuni tra i soliti noti – ipocritamente rifugiati nell’anonimato – riguardano gli ultimi colpi di coda delle vecchie logiche di partito, le ultime repliche dei teatrini della vecchia politica e la definitiva uscita di scena di una casta politica indecorosa che si è autoconvinta di essere utile, immortale ed eterna. Pompare aria fritta dentro ai palloni da gonfiare ad hoc per attirare numeri e consensi e per agire sull’emozionalismo, sull’impressione, sul sensazionalismo, anziché sulla capacità di riflessione di ognuno di noi… è un rischio che, con Fabio Anselmo Sindaco, non è dato correre. Ferrara è immersa in un sistema politico di trasmissione delle idee basato sulla forma, priva di ogni contenuto che implichi un rimando all’esperienza interiore, silenziosa e meditativa necessaria ad ognuno di noi per formulare le proprie idee... Ecco perché, in tali circostanze e con tali prospettive di una doppia liberazione alle porte, il miglior discorso da continuare a fare è quello che non ha bisogno di essere fatto".

Franco Ferioli