Ora la parola passa alla difesa di Saveri

Martedì prossimo è in programma la penultima udienza del processo che vede alla sbarra Doriano Saveri, l’artigiano di 48 anni, accusato di avere ucciso la ex compagna Rossella Placati. Dopo la lunghissima requisitoria dei pubblici ministeri Stefano Longhi e Lisa Busato, i quali nella precedente udienza, a dicembre scorso, hanno chiesto la condanna all’ergastolo di Saveri, per avere ucciso il 22 febbraio del 2021, con ferocia la compagna con cui ormai la relazione era finita. Mentre nella successiva e ultima udienza del 17 gennaio sono previste le eventuali repliche delle parti, il ritiro in camera di consiglio della Corte e la sentenza.