"Ora risposte anche dal Ministero"

"Si torna ad investire sul trasporto pubblico locale". è un commento soddisfatto quello che arriva dalle categorie dei trasporti dei sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt a margine dell’accordo raggiunto ieri con il Comune che garantirà ogni anno a Tper risorse aggiuntive per migliorare il trattamento economico del personale, nello specifico quello in apprendistato, e per migliorare il servizio stesso. "Finalmente – proseguono i sindacalisti – il trasporto pubblico torna ad essere al centro del dibattito politico della città. Finalmente si riconosce che un trasporto pubblico migliore passa necessariamente da un miglioramento delle condizioni economiche del personale. Finalmente si comincia a dare una risposta alle tante criticità che come parte sindacale segnaliamo da mesi". Tra queste, la creazione di nuove zone 30, la ristrutturazione della "nuova" autostazione di via del Lavoro e la conseguente modifica ed attestazione delle linee di trasporto pubblico, gli interventi di viabilità in viale Po, le piste ciclabili in corso Giovecca. "Questo accordo – spiegano – rappresenta una prima, parziale ma importante risposta. Ma c’è di più. Il Comune si è impegnato ad avanzare richieste di incremento dei fondi destinati al trasporto pubblico locale e al rinnovo del contratto collettivo Nazionale. Vediamo se il Ministero dei Trasporti e i datori di lavoro ascolteranno queste richieste. In tutti i casi, noi saremo pronti".