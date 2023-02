"Ora servono più vigili per i controlli dei mezzi elettrici"

Caro Carlino,

apprendo dell’inaugurazione della nuova sede della polizia municipale. Da cittadino, abitante nella centralissima viale Cavour, ora mi auguro di vedere finalmente questa forza di polizia dal vero e non più in fotografia sui giornali. L’assenza oramai endemica di ogni controllo nelle vie cittadine ha portato, con l’aumento della veicolazione elettrica, a qualcosa di assimilabile a una giungla, creando continuamente situazioni pericolose per i pedoni. Ritengo altresì assurdo puntare solo sulle telecamere (parlo dei centri cittadini), tutor e aggeggi simili che hanno logicamente solo un’utilità per quanto riguarda l’introito e non funzionano assolutamente da deterrente in quanto fotografano solo l’infrazione non evitandola. Per chi dovesse essere coinvolto in un incidente, travolto da un monopattino sul marciapiede oppure investito sulle strisce pedonali, non penso che sia di grande consolazione sapere che qualcuno abbia registrato con telecamera. Sarebbe più contento che ci fosse un vigile la cui presenza fisica evitasse l’impatto.

Paolo Quarto

***

CENTRALE,

IL COMUNE CHIARISCA

Alcuni giorni fa ho letto che il Comune ha fatto spesa, hanno comprato un camper per andare nelle frazioni in aiuto ai cittadini con difficoltà con l’informatica per aiutarli a richiedere una serie di certificazioni. Saremo anche noiosi ma nelle frazioni di Viconovo, Albarea, Villanova e Denore sono state raccolte tante firme per avere un incontro con sindaco e assessori per potere discutere sulla centrale che ci hanno buttato nella nostra zona. Non importa che veniate in camper, ci sta bene anche in corriera, vi veniamo a prendere alla fermata. Si tratta di un progetto di dimensioni esagerate che verrà ad impattare in un territorio dove non c’è la materia che serve al funzionamento ma che dovrà arrivare da lontano e su mezzi che aumenteranno solo l’inquinamento e il pericolo di incidenti sulle nostre strade già in precarie condizioni.

Costantino