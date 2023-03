Oratorio ’Don Orione’ al lavoro: presentata l’attività del Grest

‘Ciak. Si gira’. È questo il titolo scelto per il GrEst dell’Oratorio ‘Don Orione’ di Copparo che, quest’anno, si appresta a ripartire con rinnovato entusiasmo. Entusiasmo che si è respirato venerdì sera, nell’ambito della conferenza stampa di presentazione, cui erano presenti organizzatori, famiglie e ragazzi. Ad illustrare il campus estivo giornaliero, che si terrà tra il 12 e il 27 luglio (con le attività che saranno svolte dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17) e vede fattiva collaborazione di Avip e dei ragazzi del gruppo post-cresima, sono stati don Stefano Bortolato, Caterina Saggiorato, e i giovanissimi Daniel, Antonio e Sara che hanno raccontato la loro esperienza fatta di iniziative, socialità e divertimento nell’oratorio. Il GrEst sarà pronto ad accogliere cinquanta ragazzi tra i 6 e i 12 anni. Ogni settimana prevede un giorno di gita e un giorno in piscina. Le iscrizioni sono organizzate a pacchetti settimanali, acquistabili all’oratorio, via internet o attraverso il sistema gestionale e di pagamenti elettronici Squby (www.squby.it) a partire dall’8 maggio. Prima dell’avvio del GrEst sono fissati altri, importanti appuntamenti. Tra questi i due ‘casting’ di formazione: il primo (in oratorio l’1 e 2 aprile) con una full immersion per gli aspiranti pre-animatori e animatori, cui seguirà la selezione dei candidati pre-animatori e animatori dal 21 al 25 aprile a Soraga. Come specificato da Caterina Saggiorato, nelle sette settimane di GrEst, sarà presente un educatore professionale. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Oratorio ‘Don Orione’: 0532-8709553.