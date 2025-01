Ordigno bellico, artificieri al lavoro

Una nuova operazione di brillamento bombe è prevista per oggi nella solita area in individuata sin dal 2013 per questo tipo di operazioni. Gli artificieri dell’8° reggimento guastatori e paracadutisti della Folgore di stanza a Legnago di Verona, dopo un precedente intervento del 13 gennaio scorso, entreranno ancora in azione, a partire dalle 10, in un fondo agricolo della Cooperativa Giulio Bellini, nelle campagne circostanti Longastrino, in via Argine Circondario Pioppa 2°, all’incrocio con le vie Ripalunga e del Mezzano.

I militari faranno esplodere degli ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale, rinvenuti per l’ennesima volta nei dintorni di Argenta. In un raggio d’azione di 150 metri la zona sarà evacuata. Le abitazioni e i posti di lavoro abbandonati, il traffico veicolare e pedonale, nonché la sosta saranno interdetti. L’area, debitamente segnalata, sarà presidiata anche dalle forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale, servizi di pronto soccorso, emergenza e vigili del fuoco.