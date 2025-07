Ordinanza caldo, aziende ’in rivolta’: "I lavori non si possono fermare. Se non consegni scattano le penali"

La lunga estate caldissima. L’ordinanza della regionale per contrastare gli effetti del caldo estremo nei luoghi di lavoro è al centro di un acceso dibattito tra imprese e istituzioni. Da una parte, la tutela della salute dei lavoratori; dall’altra, le ricadute operative concrete su comparti produttivi già messi a dura prova da inflazione, rincari e instabilità del mercato, con rischi di cassa integrazione.

Matteo Carion, direttore di CNA Ferrara, riassume il malcontento diffuso tra le associazioni datoriali: "L’ordinanza si inserisce in un contesto già normato, rischiando di creare più problemi che benefici – scandisce – . La normativa esistente già impone al datore di lavoro una valutazione puntuale del rischio da calore, senza bisogno di un ulteriore provvedimento generalizzato e, nei fatti, inapplicabile a realtà profondamente diverse. Spero che si arrivi a un modo per evitare danni economici alle imprese, considerando anche la diversità di contesti in cui questo provvedimento si applica".

Una voce concreta dal mondo delle imprese è quella di Riccardo Capatti, titolare della Geo Costruzioni: "Siamo i primi a preoccuparci della sicurezza dei lavoratori, ma i cantieri non si possono fermare. Lavorare mezza giornata significa produrre meno, e questo ha un impatto sull’intera filiera". Secondo Capatti, il problema principale è l’uniformità del provvedimento, che non tiene conto delle differenze tra i cantieri: "In centro città non si può iniziare prima delle 7 del mattino per rispetto della quiete pubblica. E nei cantieri stradali, esposti al sole, fermarsi nelle ore centrali significa allungare i tempi di consegna, con rischio di penali e ritardi anche per i fornitori".

La soluzione? "Servono misure flessibili, orari rimodulabili, ma soprattutto strumenti economici come la cassa integrazione. I miei quindici operai devono rinunciare a parte dello stipendio per uno stop non deciso dall’azienda. Non è sostenibile". Il provvedimento lascia margini di manovra solo per i cantieri all’ombra, che però, come spiega Capatti, "sono una minoranza: piccole ristrutturazioni in ambito privato. I grandi cantieri sono al sole, inevitabilmente".

Paolo Alberti Pezzoli di Ance è molto netto: "Questa ordinanza rappresenta un intervento unilaterale della regione che non tiene conto delle esigenze delle imprese – scandisce – . Dimezzare l’orario di lavoro ai cantieri, pur comprendendo la necessità di tutelare la sicurezza dei lavoratori (che comunque è una priorità per tutti gli imprenditori), crea grandi disagi. Fra l’altro, siamo ancora una volta di fronte a un provvedimento a taglia unica che non tiene in minima considerazione le peculiarità di cantieri e interventi".

Paolo Cirelli, segretario provinciale di Confartigianato, sostiene che "sui temi così importanti le ordinanze non rappresentano strumenti idonei perché non sono in grado di analizzare e dare risposte oggettive e non soggettive a tutti i problemi conseguenti ai fermi lavorativi". Ricorda inoltre che "in queste ore è in discussione al ministero fra le nostre organizzazioni e il sindacato un incontro con l’obiettivo di strutturare un protocollo per la gestione dei rischi da calore nei luoghi di lavoro promuovendo misure concrete di prevenzione e protezione per i lavoratori esposti a temperature elevate.Sono certo – dice Cirelli – che da questo protocollo emergeranno indicazioni utili per gli imprenditori su tanti ambiti a partire dal ricorso agli ammortizzatori sociali laddove ce ne fosse la necessità e soprattutto stabilisca in tali casi la deroga per inadempimento del rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti. Tengo a ribadire però che il provvedimento regionale, così come è concepito, lascia ampi spazi di vaghezza interpretativa e rischia di generare più confusione che chiarezza. La sicurezza sul lavoro, fra l’altro, è uno dei principali elementi di attenzione da parte di tutte le Pmi e gli imprenditori sono i primi a voler tutelare i propri addetti".