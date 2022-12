Ordinanza del sindaco, vietati i botti da domani fino all’Epifania

Il sindaco Fabrizio Pagnoni ha firmato l’ordinanza che vieta l’accensione di fuochi artificiali, petardi, mortaretti e altri artifici pirotecnici sul territorio di Copparo dalle 8 di sabato 31 dicembre alla mezzanotte di venerdì 6 gennaio 2022, a salvaguardia della pubblica incolumità, del benessere degli animali e della tutela e dei beni pubblici e privati.

L’impiego di materiali esplosivi, a causa del volume di forza esplodente liberata dagli scoppi, per l’uso improprio oppure per il malfunzionamento degli ordigni, rischia infatti di procurare lesioni alle persone, anche gravi e gravissime, nonché danni a cose, ma anche effetti traumatici agli animali di affezione. Senza sottovalutare l’impatto che potrebbe avere dover ricorrere alle cure per le conseguenze dei botti su pronto soccorso e ospedali. Viene raccomandato, inoltre, a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari e spazi prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private a uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso e comunque di evitare il lancio verso luoghi pubblici o di uso pubblico. Dunque, sono diverse le motivazioni che stanno alla base del provvedimento siglato dal primo cittadino copparese in vista degli ultimi giorni di festa, volto alla tutela delle persone, dei luoghi pubblici e privati, nonché degli ‘amici a quattro zampe’.