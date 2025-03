Ordinanza per l’abbattimento delle nutrie. L’ok riguarda anche alcune aree urbane

I coadiutori residenti nei comuni di Codigoro, regolarmente abilitati dalla Provincia di Ferrara, sono autorizzati ad effettuare, all’interno del territorio comunale abbattimenti con arma da fuoco a tutti gli esemplari di nutria. Un’ordinanza che consente l’intervento anche nelle aree urbane non costruite, nelle corti coloniche, nelle immediate vicinanze delle abitazioni e di altri fabbricati rurali sparsi, in prossimità delle arginature dei canali, nonché lungo le strade comunali bianche od asfaltate, e tutte le loto pertinenze. I coadiutori, potranno fino al prossimo 23 marzo, attenendosi a precise limitazioni previste nel provvedimento emanato dal sindaco.