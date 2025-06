Ordinanza per spostare i due mercati del paese. Temporaneo trasferimento degli ambulanti

La concomitanza della Fiera di Giugno porterà come ogni anno ad uno spostamento dei due mercati cittadini: il Mercato del martedì mattina in centro storico e il Mercato dei Sapori Matildei curato dagli agricoltori del territorio. A disporlo sono due distinte ordinanze. Si provvederà ad un trasferimento provvisorio dei due mercati.

L’area indicata per il Mercato del martedì sarà quella che, procedendo dal tratto di collegamento tra piazza Garibaldi e via Mazzini, prosegue poi con la stessa via Mazzini, via Battisti, via Oberdan, via Ariosto e piazza A. Moro. Dunque, per queste vie, ci sarà l’istituzione di un divieto di transito e sosta che scatterà alle ore 6 di martedì 24 giugno (giorno del Patrono San Giovanni) e fino alle ore 15 della stessa giornata.