Ordine degli architetti al voto. Farina nominato presidente

Si è insediato nella giornata di giovedì il nuovo consiglio dell’Ordine degli architetti estense a seguito delle elezioni per il rinnovo dei componenti concluse a inizio settimana. Dopo sei anni di assenza torna, all’interno del palazzo ex Mof, Diego Farina è stato nominato presidente di un consiglio quasi del tutto rinnovato con una prevalenza femminile che vede come vicepresidente Laura Mascellani e segretario Martina Bonora. Il ruolo di tesoriere è stato assegnato a Eugenio Romagnoli. Come altri membri del consesso sono stati eletti Monica Graziina, Filippo Govoni, Raffaella Piva, Federica Bighi e Maria Crestani ai quali sono state assegnate le altre deleghe.

Con il titolo di ‘Territori fragili’, il programma del consiglio appena insediato, verte sui temi del dissesto idrogeologico e delle emergenze del paesaggio, ponendo l’attenzione sulle dinamiche del cambiamento climatico, dello spopolamento del territorio e della gentrificazione. Inclusività e accessibilità sono il secondo punto sviluppato, attraverso la promozione di una progettazione che, soprattutto per mezzo dei concorsi di architettura, garantisca l’accessibilità fisica e cognitiva a spazi e servizi principalmente per le utenze più vulnerabili come bambini e anziani.

Il nuovo consiglio "ringrazia il presidente Rubin e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto nel mandato precedente".