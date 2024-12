ordine dei commercialisti

È stato approvato all’unanimità, nei giorni scorsi, il bilancio preventivo 2025 dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. All’assise hanno

partecipato oltre cento professionisti iscritti all’Ordine estense. Oltre agli encomi per i

commercialisti che hanno raggiunto i quarant’anni di attività e a dare il benvenuto ai

neoiscritti, il presidente Riccardo Carrà (foto) ha delineato alcune linee programmatiche per l’anno venturo. Saranno quattro i cardini attorno ai quali si svilupperà l’attività della

presidenza. Il primo punto riguarda le iniziative per migliorare l’accesso degli iscritti ai servizi dell’Agenzia delle Entrate; saranno inoltre favorite le aggregazioni degli studi professionali, così come verranno messe in campo azioni concrete per favorire

l’accesso dei giovani alla professione e l’integrazione dei giovani professionisti. Da

ultimo, saranno realizzate occasioni di socializzazione tra i professionisti.