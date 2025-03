Ordine di carcerazione pendente. Donna rintracciata e portata all’Arginone

Nel tardo pomeriggio di lunedì, i carabinieri della Stazione di Codigoro hanno rintracciato e arrestato una donna, pregiudicata per reati contro il patrimonio. Su di lei pendeva un ordine di carcerazione, emesso dall’autorità giudiziaria del comune di Vallo della Lucania, a seguito di una condanna per furti in abitazione in concorso commessi nel 2012 in provincia di Salerno. Da qui, l’attività effettuata dai militari dell’Arma che hanno dato seguito all’ordine, individuando la donna e procedendo al suo arresto. L’arrestata dovrà scontare una condanna a due anni e venticinque giorni di reclusione ed è stata trasferita al carcere di Bologna dove sconterà la pena.