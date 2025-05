Ore 10,30: suonano le sirene nei porti: "Rischiamo vita e barche tra quelle secche"

Una vita in mare, al timone della Rosa dei Venti. Roberto Cusinati è il comandante, attorno a lui l’equipaggio, come una famiglia. Dice: "E’ inutile togliere la sabbia, tanto si forma di nuovo. Sono 40 anni che vado a pesca, non ho mai visto una situazione così grave. I canali di uscita dai porti sono ostruiti, tocchiamo il fondo con la chiglia. Quando il mare è mosso siamo costretti a restare nel porto se non vogliamo andare a schiantarci contro le secche, se non vogliamo distruggere l’imbarcazione. Una giornata persa. Fino a questo momento è andata bene ma prima o poi ci scapperà il morto". Sono ormai le 10,30. Roberto fa suonare la sirena della barca, lungo la banchina rispondono gli altri pescherecci. Come la voce del mare, un accorato appello che arriva anche da Goro. Un campanello d’allarme.

I pescatori si mobilitano, protestano, chiedono che quelle sirene vengano ascoltate. Sul molo di Porto Garibaldi c’è insieme ai pescatori Fausto Gianella, presidente della cooperativa ittica la Vela, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. A Goro cammina lungo la banchina Vadis Paesanti, vicepresidente regionale FedagriPesca Confcooperative Emilia Romagna. C’è vento, le onde sbattono contro gli scafi, la banchina, le raffiche si perdono nell’urlo delle sirene. Dice ancora Cusinati: "E’ inutile scavare il canale d’uscita dal porto, è una perdita di tempo. Sono necessarie due dighe, è l’unico modo per risolvere in modo definitivo questo problema. Poi certo bisognerà dragare il fondo dopo i lavori. Ormai sono quattro anni che lottiamo, noi che non chiediamo nulla. Solo di poter fare il nostro lavoro in sicurezza, di sapere che a casa ci torni, che non sbatti con la prua in una secca". Gianella chiede che si intervenga. E subito. "Non è possibile che ogni anno si proceda con interventi per tamponare questa perenne emergenza. Bastano un po’ di giorni, di mesi e la sabbia si deposita di nuovo sul fondo. I pescatori sono stanchi di rischiare la vita, di rischiare che la loro barca vada in pezzi". Paesanti il nove maggio ha incontrato Alessio Mammi, assessore regionale, sollevando la questione della sicurezza nei porti. "Bisogna passare dagli interventi straordinari ad interventi ordinari di dragaggio, in questo modo con una spesa ridotta si ottengono comunque buoni risultati, si rendono di nuovo sicuri i nostri porti. Chedo al presidente della Regione che si faccia carico del problema". Roberto Cusinati suona la sirena. "Cosa abbiamo pescato? Ormai sempre meno. Cosa chiedo alle istituzioni? Di mandarmi in pensione", scherza. Poi svela: "Il mare l’abbiamo nelle vene, è come un destino. Agro è il mestiere di pescatore, ma è un mestiere che amiamo".