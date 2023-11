Ore 11: neutralizzato il ’confetto’. A casa in anticipo 12mila sfollati

Non c’è voluta nemmeno mezza giornata agli artificieri dell’ottavo reggimento Genio Guastatori paracadutisti Folgore di Legnago per rendere inoffensivo quel confetto di ferro e polvere da sparo, imbragarlo e portarlo lontano, in una cava in via Melvin Jones, a Casaglia, dove si è chiusa la sua poco gloriosa storia.

Sganciata da un aereo americano la bomba si è conficcata in un pilastro, nell’ex convento di San Benedetto, in corso Porta Po. Ma non è esplosa, ha fatto cilecca. Hanno chiuso le operazioni – divise e mostrine, esperienza e coraggio – con tre ore d’anticipo sulla tabella di marcia. "Un’operazione condotta con la massima competenza e capacità di coordinamento, in tempi record", le parole del sindaco Alan Fabbri. La città, nelle vie deserte che sembravano trattenere il fiato, si rianima, nel rinnovato eco dei passi qualcuno per strada esulta. Le dita, fino a qualche minuto fa incrociate per scaramanzia, a disegnare nell’aria il segno della vittoria. Perché non si sa mai, non si scherza con le bombe. Così da giorni, da settimane una macchina organizzativa assai articolata coordinata dal prefetto Massimo Marchesiello – in ordine non di apparizione Folgore, Protezione civile, vigili del fuoco, forze dell’ordine, polizia locale, Croce Rossa, Ausl e 118, Ferrara Expo, Asp, Comune e Tper – ha predisposto il piano, per il giorno della bomba. Che è scattato puntale alle 6 del mattino, gli altoparlanti della Protezione civile che invitavano nel chiarore dell’alba i cittadini a lasciare le loro case. Oltre 12mila gli sfollati, 137 ospitati nei padiglioni della fiera. Gli altri non equamente divisi tra gite al mare d’inverno e tour in asettiche gallerie di qualche centro commerciale, la musica in filodiffusione, nenia di una domenica diversa. Di nuovo, nella precisione di un orologio svizzero, alle 9 viene chiusa la zona rossa. Transenne e vigili, palette levate perché nemmeno uno spillo passi a disturbare i guastatori dell’esercito. Alle 11 la ’testa’ dell’ordigno, nei rintocchi un po’ spettrali del tempo che passa nei corridoi dell’ex convento, viene tagliata con un macchinario che si chiama ‘Swordfish’, pescespada. Aperta come una scatoletta di tonno con un getto d’acqua mista a sabbia abrasiva ad altissima pressione. Niente scintille, si va sul sicuro. Separata dal corpo centrale del ’confetto’, fatta brillare. Non è ancora detta la parola fine. Quello che resta della bomba viene trasportato su un mezzo dell’esercito nella cava e di nuovo viene fatta brillare. Missione compiuta, via le transenne dalla zona rossa (un cerchio con raggio di 685 metri). Sono le 12,30, a tempo di record per un intervento unico in Italia. Nel tendone della Fiera, il punto di accoglienza, ormai che ci sono molti dei 137 sfollati affondano la forchetta nel piatto di pasta, pomodoro e basilico. Dopo aver magari detto una preghiera, la messa è alle 10 è scritto sul maxi schermo. Dove, qualche minuto prima, si accedevano i numeri della tombola. Esulta una ragazza, che ha portato a casa un dolce di Natale. Mostra la cartella Antonella D’Agostino, i capelli biondi, un bel sorriso. Mentre Marco Rizzo, qualche sediolina più in là, aspetta paziente la parola fine, il suo Malù stretto in grembo. Perché i volontari – un esercito di 250 persone – avevano predisposto anche lo spazio per gli amici a quattro zampe e un angolo per i bambini. "Eravamo pronti ad accogliere anche 1400 persone", dice con orgoglio Rosanna Carroccia, avvolta nella divisa della Croce Rossa. Tra le seggioline c’è anche Andrea Moretti, presidente di Ferrara Fiere. "Noi abbiamo solo concesso gli spazi, vanno elogiati tutti questi ragazzi, i volontari". Ci pensa il vicesindaco Nicola Lodi: "Una prova superata da tutta Ferrara". Nelle strade torna il rumore della vita, del traffico. A volte, quando c’è troppo silenzio, ci manca.