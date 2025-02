"Ore al freddo, speriamo che il servizio migliori"

Fin dalle 4 del mattino, numerose persone di origine ucraina si sono ritrovate in Ercole d’Este davanti agli uffici Immigrazione della Questura. Dove, sempre ieri, erano stati attivati due sportelli – dalle 9 alle 12.30 – dedicati alla popolazione in arrivo e presente sul territorio, per il rinnovo del permesso di soggiorno. Le basse temperature hanno reso l’attesa particolarmente difficile, soprattutto per le donne con i bambini. Roberto Marchetti, responsabile dell’associazione Nadiya, era presente sul posto con loro e ha raccontato al Carlino: "C’è disappunto – chiosa – perché c’è gente arrivata prestissimo ed è stata costretta a restare a lungo al freddo. Mi sono sentito veramente a disagio per loro. Perlomeno mi sono sentito in dovere di segnalarlo dal punto di vista umano". Marchetti ha inoltre sottolineato come la modalità di accesso non fosse chiara a tutti: "Pensavo – aggiunge – che fosse già organizzato in modo che un certo numero di persone potesse entrare. Invece, ho scoperto che il primo che arriva meglio alloggia". Lo stesso ha poi concluso che "la Questura introdurrà, dalla prossima settimana, una giornata con 50 posti su prenotazione per gestire al meglio le richieste e ridurre i disagi".

Damiano Moscardi