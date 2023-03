Ore d’ansia e di ricerche Il territorio al setaccio

Sommozzatori, droni, ricerche via terra e lungo i corsi d’acqua. Sono stati giorni febbrili quelli iniziati martedì, quando Stefano Cavalieri, pescatore comacchiese di 26 anni, è scomparso senza lasciare tracce. Quella sera, intorno alle 21.30, il giovane passa a casa dei genitori, in via Fogli, per lasciare alla madre il borsone della piscina con alcuni indumenti da lavare. Subito dopo esce per andare al bar Chiosco di via Trepponti, locale di cui era cliente abituale. Se ne va intorno alle 22. Manda un messaggio a un amico che di lì a poco avrebbe iniziato il turno di notte al lavoro. "Passo a salutarti poi torno a casa". Dall’amico, però, Stefano non ci arriverà mai. Alle 22.30 la Bmw di Cavalieri viene ripresa da una telecamera del centro di Comacchio. È l’ultimo avvistamento. Da quel momento, il silenzio. La preoccupazione inizia a montare intorno a mezzanotte e mezza. La fidanzata non lo vede rientrare e chiama i genitori per chiedere se Stefano fosse ancora da loro, dal momento che non riusciva a contattarlo. La risposta negativa dà inizio all’incubo. Partono le ricerche, non si esclude nulla. Il territorio viene setacciato da pompieri, forze dell’ordine e protezione civile. I sommozzatori scandagliano i canali e in cielo si alzano i droni. Col passare delle ore si inizia a scartare qualche ipotesi, fino a quando non ci si concentra su quella dell’incidente stradale. Pista tragicamente confermata a metà mattina del quarto giorno di ricerche.