Ore d’ansia per le nostre imprese "Ma siamo pronti ad andare avanti"

di Mario Bovenzi

"Alcuni parenti di un nostro agente hanno perso la casa e vivono in strada, ma fortunatamente tutti sono in buone condizioni", così Elena Merli, proprietaria di Vortex Hydra racconta la devastante tragedia che sta vivendo la Turchia a causa dell’apocalisse che ha raso al suolo case, spezzato come fuscelli vite. La famiglia Merli – nel cda ci sono anche il padre e la sorella – è proprietaria insieme alla famiglia Savorelli dell’azienda che si trova a Fossalta di Copparo, un orgoglio del made in Italy. Stanno installando un impianto in grado di produrre fino a 24.000 tegole in un turno di 8 ore nella provincia di Aydın, a mille chilometri ad ovest di Kahramanmaraş, dove è avvenuto il sisma. L’agente, 57 anni, vive in Turchia a Istanbul. "Lunedì 6 febbraio – spiega ancora Elena Merli – è partito un nostro tecnico per continuare l’installazione (iniziata a settembre 2022) dell’impianto nella provincia di Aydın. A causa di ritardi e cancellazioni dei voli, all’arrivo nell’aeroporto internazionale Sabiha Gökçen, dove doveva fare scalo, è rimasto bloccato per una notte. Fortunatamente la compagnia aerea si è occupata della sistemazione alberghiera per la notte e della successiva prenotazione su un altro volo che è partito per l’aeroporto Adnan Menderes di Smirne. Da lì il nostro cliente si occuperà del trasferimento in auto per recarsi in prossimità dello stabilimento e così potranno partire i lavori di installazione come da programma. Sempre l’altro giorno, un altro tecnico di una ditta subappaltatrice è arrivato all’aeroporto Adnan Menderes di Smirne con un volo diretto da Malpensa. Per lui, a parte un piccolo ritardo nella partenza, non ci sono stati grossi intoppi nel viaggio ed ha iniziato le attività di cantiere. Non essendoci particolari situazioni di emergenza nella zona d’intervento – precisa Elena Merli – abbiamo valutato insieme al cliente di continuare le attività come da programma, quindi i tecnici rientreranno al termine dei lavori, fra due settimane circa. Al momento non sono previsti disagi".

Sul paese si è abbattuta un’immane tragedia. Pesanti le conseguenze anche per l’economia, sono ore d’ansia per le nostre imprese che vedono nella Turchia uno sbocco importante. Segue la situazione da vicino Paolo Govoni, commissario straordinario della Camera di commercio. "Una ferita al cuore della popolazione, un danno per il tessuto economico", dice. Forte il volume d’affari che si sviluppa in quella direttrice. Nel 2021 le imprese ferraresi hanno esportato merci in Turchia per 60 milioni di euro. E’ l’11° partner commerciale e rappresenta il 2,3% dell’intero export ferrarese. "Sempre nel 2021 – il quadro tracciato da Govoni – nonostante gli effetti della pandemia, l’export verso la Turchia è cresciuto di oltre 16 milioni di euro pari ad un +38%. Nel 2021 si è raggiunto il massimo del valore delle esportazioni verso tornando ai livelli del 2017, quando si sono sfiorati i 50 milioni. Nei primi 9 mesi del 2022 il trend sembra essersi mantenuto sui livelli dello scorso anno sia per l’import che per l’export".