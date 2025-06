Ore di paura in azienda. Perdita di ammoniaca, bonifica e un operaio ferito

Vista la pericolosità del composto, le conseguenze avrebbero potuto essere gravissime. Per fortuna, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di intercettare la perdita e di bonificare l’ammoniaca sversata da un macchinario, mettendo al contempo al sicuro dipendenti dell’azienda interessata e abitanti dei dintorni. Nonostante l’allarme si sia rapidamente ridimensionato, quello di ieri è stato un pomeriggio di apprensione. La perdita del pericoloso gas, utilizzato nei cicli di raffreddamento industriale, si è verificata nel primo pomeriggio nello stabilimento della ditta ortofrutticola Mazzoni di via Palmirano, a Gaibanella. Secondo le prime ricostruzioni, durante un intervento di manutenzione si è verificata una fuoriuscita di circa cinquanta chili di ammoniaca. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Ferrara supportate dai colleghi del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) di Bologna. Per prima cosa, è stato necessario allontanare le persone che si trovavano nei dintorni della struttura e gli abitanti di alcune case sparse della zona. La perdita è stata poi rapidamente individuata e bloccata, passaggio necessario prima di procedere alla bonifica del prodotto sversato. Il delicato lavoro è proseguito per buona parte del pomeriggio, per tutto il tempo necessario alla diluizione del composto fino al punto di renderlo inoffensivo.

A causa della fuoriuscita del gas, un operaio è rimasto lievemente ferito. L’uomo è entrato in contatto con il composto chimico, che quando esce è a bassissima temperatura. Dopo i primi accertamenti medici sul posto, è stato portato all’ospedale di Cona a scopo precauzionale, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. In via Palmirano sono intervenuti anche i carabinieri e alcune pattuglie della polizia locale. Rientrata l’emergenza sono in corso tutte le verifiche finalizzate a stabilire le cause della perdita di ammoniaca che, fortunatamente, si è risolta senza drammatiche conseguenze.