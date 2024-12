Oreficeria Pradelli: 100 anni di tradizione a Cento, tra storia e gioielli

CENTOTra pochi giorni, con la fine dell’anno, si chiude anche un compleanno importante per un’attività centese, una delle poche botteghe storiche rimaste e che in questo 2024 ha festeggiato i cento anni di vita, tramandandosi per 3 generazioni. Si tratta dell’oreficeria Pradelli, un negozio che nel suo centenario di vita è sempre stato lì, sulla piazza, presente non solo nella vita della città ma soprattutto accompagnando i momenti importanti dei centesi.

"Nel 1924 iniziò mio nonno Giulio Pradelli con l’attività di riparazione e vendita di orologeria – inizia il racconto Claudio Ardizzoni - successivamente ha rilevato l’oreficeria Tamburini a fianco, in via Provenzali entrando nell’attività anche la nonna Enrichetta Lamborghini inserendo gli articoli di gioielleria, oreficeria, argenteria. Poi sono entrati nell’attività i loro figli, cioè mia mamma Luciana e mio zio Gianpietro e infine io nel 1983, cioè la terza generazione. Quando vengo qui sento ancora la presenza della mamma, dello zio e il ricordo del nonno nel suo laboratorio che riparava gli orologi".

Un’apertura in anni particolari, tra le due guerre. "Il nonno sapeva cosa volesse dire la guerra, so che hanno passato anni duri ed essere riusciti a tenere aperto ed essere ancora qui oggi, per me è motivo di grande orgoglio – continua – qui sono passate generazioni di centesi che abbiamo accompagnato nei loro momenti più belli, dalle nascite ai matrimoni agli anniversari, dandoci fiducia e fidelizzandosi".

Negozio che ha accompagnato anche la storia della città e con importanti riconoscimenti. "Nel ’66 per la celebrazione del III centenario della morte di Guercino il comune chiese a noi di fare le medaglie in oro, argento e bronzo – dice – un’altra cosa di cui vado fiero è il premio ‘Omega d’oro’ che l’azienda diede a mio nonno riconoscendone la fedeltà alla marca e gli sforzi compiuti per l’affermazione dell’orologio Omega in Italia".

E i momenti memorabili. "Abbiamo avuto diversi clienti del mondo dello spettacolo come Oppini e Iacchetti – ricorda – o indimenticabile, un anello realizzato da noi con un rubino importante, il più bello che abbia mai visto, abbinato a due diamanti".

La sfida. "E’ rimanere al passo con i tempi che sono cambiati, con l’avvento di internet, di grosse catene di distribuzione – spiega – ci difendiamo proponendo un servizio di qualità che ci differenzia".

E in un mondo che cambia, quando si parla di gioielli pare che, almeno a Cento, il romanticismo resiste. "I giovani continuano la tradizione di regalare l’anello alla ragazza".

Laura Guerra