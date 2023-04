Orfani, vedove e profughi Due disegnatori in lizza

Il centro dell’impiego di Ferrara ricerca due disegnatori o disegnatrici progettisti meccanici, riservato alla categoria orfani, vedove e profughi. Le mansioni sono progettazione in ambito tecnico, redigere la distinta tecnica meccanica di pertinenza, analizzare le richieste di modifiche tecniche e provvede ad implementarle, collaborare con l’assistenza tecnica, studiare soluzioni per ottimizzare i tempi e i costi di progettazione. Inoltre, predisporre la documentazione di progetto, tra cui i manuali di uso e manutenzione, trasporto e montaggio. Servono preferibilmente laurea in ingegneria e con esperienza. Il contratto sarà a tempo indeterminato, Richiesta conoscenza lingua inglese, Office, Sap (base), Catia, Robot. Conoscenza base di database, modellazione calcolo strutturale. Conoscenze di base di elementi di ingegneria meccanica e civile, conoscenze di carpenteria, direttiva macchine e norme di prodotto. Orario di lavoro tempo pieno. Luogo di lavoro Alfonsine (Ravenna).