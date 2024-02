Organi, il segno è positivo. Donazioni in forte crescita

Nel corso del 2023, in Italia, si è registrato un aumento significativo rispetto agli anni precedenti del numero di donazioni di organi e tessuti, con un trend positivo mai registrato prima. Il nostro Paese si colloca così al secondo posto tra quelli europei per numero di donatori, dietro la Spagna. L’Emilia-Romagna si posiziona come prima regione in Italia con un tasso di donazione di 51,1 per milione di popolazione, a seguire il Veneto con 46,4 e la Toscana con 45,6 donatori. La provincia di Ferrara è allineata a questo trend estremamente positivo, con risultati molto incoraggianti per tutte le linee donative. E in questo le direzioni strategiche delle aziende sanitarie ferraresi hanno giocato un ruolo chiave nell’ottimizzazione dei processi e nella facilitazione di una maggiore efficienza nella gestione delle donazioni, istituendo una rete donativa formata da un coordinamento provinciale e tre sedi locali (ospedali di Cona, Delta e Cento). Un cambiamento che ha portato a notevoli miglioramenti, evidenziati dai 14 prelievi multiorgano effettuati a Cona (+27,7%) nel 2023. Questo aumento significativo è anche dovuto al consolidamento della complessa procedura di ’donazione a cuore fermo’ che ha permesso 5 donazioni multiorgano; ciò grazie anche alle aumentate capacità dei professionisti nell’utilizzo delle tecnologie di perfusione degli organi. I risultati positivi si riflettono anche sull’attività dei tessuti: ampio superamento degli obiettivi regionali di donazione di cornee presso tutti gli ospedali del ferrarese, con 204 cornee prelevate a Cona (+22%) e 44 in provincia, mentre sono ben 7 le donazioni multitessuto effettuate nel 2023, rispetto alle sole 3 dell’anno 2022. Questi successi non sono solo il risultato di sforzi organizzativi, ma soprattutto della straordinaria generosità e volontà dei cittadini che, con il loro gesto altruistico, infatti il dato relativo al tasso di opposizione dei familiari alla donazione multiorgano si conferma sempre molto basso, inferiore alla media nazionale e regionale e pari al 15,4%. "Il nostro impegno – commenta la coordinatrice provinciale alle donazioni,Silvia Bortolazzi - continua nel promuovere la consapevolezza sulla donazione di organi, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato. La generosità e volontà dei cittadini e lo sforzo organizzativo delle direzioni ospedaliere sono la vera forza dietro tale gesto di amore e speranza, che cambia la vita di coloro che ricevono questi preziosi doni". Per esprimere la propria volontà è necessario essere maggiorenni, dopodiché non ci sono limiti d’età alla donazione degli organi e dei tessuti.