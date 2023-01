Organici esigui Straordinari fuori controllo

Pierluigi

Api *

Il problema della scarsità del personale del Pronto Soccorso non è di adesso. Affonda radici lontane. Ma, purtroppo, con questi organici ridotti all’osso, le ripercussioni più pesanti si riverberano sui cittadini. Sui pazienti. Fino a una decina di anni fa, il personale in servizio nel reparto di pronto soccorso era di circa 28 unità. Attualmente, per ogni turno, il personale è ridotto di almeno la metà. Questo non vale solo per l’hub provinciale, il Sant’Anna di Cona. Bensì per tutti i pronto soccorso della provincia. Ed è per questo che ci preoccupa la mancata presentazione del piano assunzionale. Sia per l’azienda ospedaliera, che per l’azienda Usl. In queste condizioni, rischiamo di non riuscire neanche a garantire le unità sufficienti per i minimi di servizio. Una situazione davvero preoccupante. Non solo. è ormai prassi consolidata che le aziende procedano nella pianificazione aziendale, facendo affidamento su un quantitativo spropositato di ore di straordinario lavorate dal personale sanitario. Mediamente, facciamo 50 mila ore di straordinario gratis. Ogni anno. Un numero che corrisponde alle prestazioni di 33 medici. Molti colleghi, addirittura, lavorano 50 ore a settimana a fronte delle 38 previste per legge. Una situazione non più sostenibile. Anche sui pazienti, però, qualcosa va detto. L’apertura dell’ambulatorio a bassa complessità è positiva, ma bisogna lavorare ancora affinché le persone vadano al pronto soccorso solo in caso di comprovata necessità. Non per tutto.

*Anaao-Assomed