’Organico elettronico’, laboratori aperti a tutti con Spazio Grisù

Oggi dalle 21 alle 23,45 ecco i nuovi appuntamenti con “OrganicoElettronico”, laboratorio di improvvisazione fisica con live electronics, ideato e condotto da Alessandra Fabbri (coreografa) e Lucien Moreau (sound designer), e organizzato in collaborazione con Officina Teatrale A_ctuar e Spazio Grisù (a Ferrara, in via Mario Poledrelli 21).

Il laboratorio, aperto a tutti e a offerta libera, consiste in una pratica guidata di esplorazione di movimento basata su tecniche somatiche, esercizi di composizione istantanea e contact improvisation, in modo da poter, infine, improvvisare in gruppo interagendo liberamente con corpi e suoni. Tutti possono partecipare: danzatori, attori, movers, musicisti, performers,

studenti, creativi, curiosi, etc... Anche i non esperti sono benvenuti. Per informazioni e prenotazioni, telefonare al 328 0294219.