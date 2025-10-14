Organizzatori professionali, un convegno all’hotel Astra

Una novità per Ferrara, ma alquanto nota in moltissime regioni d’Italia. L’Associazione Professional Organizers Italia (Apoi) è solita organizzare dei convegni per promuovere le proprie attività e proprio quest’anno ha scelto Ferrara come sede ideale per il suo dodicesimo incontro. Un punto d’inizio che l’assessore alle Politiche del Lavoro Angela Travagli ha definito "stimolante. In un mondo che corre veloce, l’organizzazione non è solo un’abitudine, ma una competenza fondamentale per ritrovare equilibrio e benessere, specie per le donne. Organizzare significa alleggerire, scegliere, dare spazio a ciò che conta davvero". Prima di tutto, si partirà nella serata di venerdì (a partire dalle 17.30 fino alle 19) con un incontro divulgativo sui benefici dell’organizzazione della vita delle donne nella sala della Musica in via Boccaleone 19. Poi si proseguirà con il convegno di sabato (inizio alle 18.30) e domenica, all’Hotel Astra. Luogo suggestivo che il direttore Nicola Scolamacchia, nonché presidente di Confesercenti, ha scelto di offrire per ospitare l’evento: "Nella mia doppia veste spero di accogliervi nel migliore dei modi. In più ci tengo a dire che il Professional organizer è una professione a tutti gli effetti ed è necessaria per le persone e per le aziende per permettergli loro di crescere sempre di più e di migliorarsi ogni giorno". Si discuterà del lavoro, dei suoi obiettivi e si concluderà con un piccolo aperitivo. Naturalmente ci sarà modo di scambiare qualche opinione con i referenti presenti, come indicato dalla presidente di Apoi Alessandra Janoušek: "In questi due giorni cercheremo di far conoscere la nostra professione a più persone possibili, perché crediamo che possa aiutare".

Riccardo Fattorini