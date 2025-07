Orgoglio Centese:: "No all’area per cani al parco Pandurera"

Il gruppo consiliare Orgoglio Centese, composto da Elisabetta Giberti e Matteo Veronesi, interviene con una nota per chiarire le scelte compiute nell’ultima seduta del consiglio comunale. "In merito alla proposta per la realizzazione di un’area sgambamento cani presso il Parco della Pandurera, abbiamo espresso voto contrario – dicono – La posizione è stata presa dopo un confronto reale e approfondito con la cittadinanza, a partire da una raccolta firme con oltre 400 sottoscrizioni promossa da due volontarie dell’Enpa, che proponeva soluzioni diverse e più consapevoli, come la creazione di due aree separate, una a Cento e una a Renazzo, ma in posizioni adeguate al benessere degli animali e al rispetto dei residenti. La proposta dell’area alla Pandurera ha sollevato numerose perplessità, sia da parte degli abitanti della zona, sia per ragioni storiche, legate all’utilizzo dell’area nel post-terremoto, quando emersero forti criticità che portarono a scartare quell’ipotesi. Inoltre, numerosi cittadini hanno manifestato la volontà di avviare una nuova raccolta firme per fermarlo, in caso di approvazione della proposta". Hanno invece votato a favore della riqualificazione dei giardini Ugo Bassi e sostenuto anche l’ordine del giorno di encomio alle forze dell’ordine. Diversa la valutazione sull’ordine del giorno relativo al teatro Borgatti, su cui Orgoglio Centese ha espresso voto contrario all’odg presentato da Fratelli d’Italia per avere informazioni.