Orgoglio Coldiretti, il tour al via. Frutta, burocrazia e normative Ue: "Un confronto tra i capannoni"

È partito dal cuore frutticolo di Ferrara, dall’azienda Pallara Stefano a San Martino, con una cinquantina di agricoltori della Coldiretti presenti, arrivati anche con il proprio trattore, il tour che toccherà con una formula inedita un po’ tutto il territorio. "L’idea che ci ha guidato – sottolinea il direttore dell’organizzazione agricola, Alessandro Visotti – è quella di creare situazioni di vicinanza e prossimità, senza particolari formalità, per incontrare nostri soci e preparare sulla base delle sollecitazioni e delle proposte che arrivano da loro, le future assemblee nella nostra sala convegni. Un momento di confronto, fatto nei capannoni che ci ospiteranno, dove raccogliere gli umori e le aspettative dei soci, con meno barriere possibili, con una formula snella che punta a favorire l’approccio ed il desiderio di esprimersi da parte dei nostri agricoltori al di fuori delle solite sale riunioni".

Un palco su un furgone attrezzato allo scopo, due gazebo con tavoli per uno spuntino rustico, un po’ di sedie e il desiderio di comunicare situazioni, problemi, proposte hanno fatto da sfondo al primo incontro. Trattandosi di un territorio vocato alla frutticoltura sono stati in particolare i temi connessi al settore a emergere: dal sistema assicurativo, ai meccanismi di rimborso dell’Agricat, ai nuovi adempimenti del quaderno di campagna, alla necessità per l’organizzazione di tenere il punto e di far emergere in ogni sede l’eccezionalismo agricolo e di applicare quel disordine virtuoso che occorre per smontare le situazioni sbagliate ed innestare processi positivi.

"Tra i temi affrontati – evidenzia Visotti – anche quelli della cattiva burocrazia, delle procedure inutilmente complesse, del ricambio generazionale e della formazione, della applicazione delle norme europee a volte penalizzanti, nonché dei momenti in cui Coldiretti ha bisogno dei propri associati per dare la scossa decisiva in certi eventi: ad esempio la grande mobilitazione di venerdì scorso per portare all’attenzione dei rappresentanti del Governo una serie di questioni sulla gestione del rischio".