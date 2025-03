"Orgoglio di fare impresa, protagonisti i giovani"

Sono 68 le domande presentate in poche settimane da ragazze e ragazzi under 35 sul bando della camera di commercio, con investimenti che sfiorano i 700.000 euro. Una partecipazione importante che dimostra la volontà dei giovani di non mollare ma, anzi, di rinnovarsi, di introdurre tecnologie nuove, di investire per sostenere la propria presenza sul mercato.

Parcelle notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa, redazione del progetto d’impresa, analisi di mercato ed implementazione del sito Internet aziendale le voci più gettonate, ma altrettanta attenzione è stata rivolta anche a progetti di consulenza specialistica nelle aree del marketing, della logistica, della produzione, del personale e della contrattualistica. L’iniziativa, rivolta a tutti i settori dell’economia, fa parte di un più ampio progetto di sostegno all’imprenditorialità giovanile che prevede un ’pacchetto’ di azioni nel campo della formazione, del credito, della innovazione e della internazionalizzazione. Non manca un lavoro di analisi e di sperimentazione per attività di spin-off, così come l’ulteriore valorizzazione dei punti di assistenza distribuiti sul territorio presso le associazioni di categoria per ottenere informazioni e test di auto-valutazione, accessibili anche via internet.

“Vogliamo essere, da una parte, acceleratori e promotori di nuova imprenditorialità, dall’altra, strumento per la creazione di nuovi percorsi di collaborazione e forme di dialogo tra imprese e giovani generazioni". Così Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. L’indagine della Camera di commercio. Ogni anno, per un intero decennio, Ferrara e Ravenna hanno perso in media 72 imprese la prima e 67 imprese la seconda, guidate da under 35. È questo il bilancio che, tra il 2014 e il 2024, ha visto sparire, tra chiusure e superamento della soglia di età degli amministratori, per provincia 700 attività guidate da under 35, portando il numero complessivo delle imprese giovanili dalle 3120 (Ferrara) e 3085 (Ravenna) alle 2396 (Ferrara) e 2409 (Ravenna).

Per il territorio ferrarese, i servizi alle imprese registrano una crescita media annua del 2,4% con 50 imprese giovanili in più nel decennio, così come sono cresciute le attività di ICT. Soffrono commercio (-285 unità in dieci anni, pari al -39,8%) e costruzioni. Calo, che ha colpito anche il mondo artigiano che, nel decennio, ha perso oltre 242 imprese giovanili (-25,4%, in Italia la contrazione è stata del -28,1%), mentre l’imprenditoria femminile under 35 ha visto una contrazione di 206 unità (-23,0%) e le imprese guidate da giovani stranieri sono diminuite di 126 unità (-17,0%). Dopo il comune capoluogo, le località con il maggior numero assoluto di imprese under 35, sono Cento e Goro con 250 imprese ciascuna, ma con contrazioni nel decennio molto diverse: più contenuta per Goro, dove la presenza relativa sale al 19,5% e le attività sono concentrate soprattutto nell’acquacoltura, e più pesante a Cento (-15,4%). Tutti comuni, fatta eccezione per Voghiera, hanno registrato contrazioni di intensità variabile, con una presenza di imprese giovanili che passa dal minimo di Ostellato con il 4,5% al massimo di Goro. Solo in tre comuni, Argenta Vigarano e Voghiera in dieci anni è aumentato il peso dell’imprenditoria giovanile.