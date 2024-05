Orgoglio in piazza Ariostea . Pattinatori senza frontiere

In piazza Ariostea Pattinatori Spinea cala il tris, Carrer e Bramante i vincitori tra i senior. Un Primo Maggio con il 65° Trofeo internazionale del lavoro "Città di Ferrara" di pattinaggio corsa su strada, organizzata dalla Pgf e patrocinata dal Comune, si è conclusa con la vittoria dell’Asd Pattinatori Spinea di Venezia.

Il tutto anticipato dai Ferrara Inline Roller Games martedì, momento promozionale degli sport rotellistici, organizzata con le delegazioni provinciali di Cip e Fisr. In piazza Ariostea 540 atleti tra gli agonisti iscritti, partecipanti alle prove ludico-motorie, famiglie, tecnici, vecchie glorie provenienti da tutta Italia, delegazioni cinesi ed indonesiane. La mattina le gare dei piccoli con l’assegnazione del terzo Memorial ‘Gilberto Silvagni’ alla Pattinatori Spina. Dopo pranzo le gare delle categorie senior, partendo dai velocissimi sprint, seguite dalle eliminazioni per arrivare in chiusura alla novità della ‘Team-Sprint’, una staffetta a due sui 400 metri, a conclusione il programma, con i successi di Camilla Beggiato e Chiara Vio (Pattinatori Spinea) e della Pattinatori Bellusco con Stefano e Damiano Galliazzo, padre e figlio. A seguire le premiazioni, non solo delle singole prove, ma anche le classifiche combinate per l’aggiudicazione dei due trofei individuali a Ilaria Carrer (Pol. Casier –premio in ricordo di Mara Bagnolini) e Giuseppe Bramante (siciliano in forza allo Skating Club Rovigo – a lui il Memorial Giorgio Burani, promosso dalla Famiglia Achilli). Hanno premiato l’assessore regionale Paolo Calvano, quelli comunali Andrea Maggi e Angela Travagli, il segretario generale World Skate Roberto Marotta e il suo direttore sportivo Francesco Zangarini, il consigliere federale Fisr Fernando Leando Naroli, i rappresentanti della Federazione Italiana Cronometristi, il presidente comunale Avis Sergio Mazzini, il presidente della Palestra Ginnastica Ferrara, organizzatrice della manifestazione, Franco Mantero. il 65° Trofeo del Lavoro "Città di Ferrara" va alla Asd Pattinatori Spinea, seguita con il Premio Panathlon dallo Skating Club Rovigo, con quello dell’Associazione Olimpici e Azzurri alla Polisportiva Casier, quello della Ficr agli Skating Club Pertichese e il Piatto Estense della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna ad Alte Ceccato Club.

Mario Tosatti