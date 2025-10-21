Orionini, niente vocazioni: "L’addio dopo 75 anni"

"Mancano le vocazioni"; "Decisione sofferta". Con queste parole Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, ha annunciato il 16 ottobre, durante un incontro al quale era presente anche il sindaco Fabrizio Pagnoni, l’addio degli Orionini alla comunità di Copparo, comunità nella quale erano presenti da 75 anni. Tanti. Un vuoto che viene a crearsi.

C’è una data. I padri della congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza lasceranno la cittadina di Copparo, tra un anno, a settembre del 2026. All’incontro oltre al primno cittadino era presente don Daniele Panzeri, il parroco. Una doccia fredda per i fedeli dell’unità pastorale di Copparo, Tamara, Saletta e Gradizza. I padri della Piccola opera della Divina Provvidenza sono presenti a Copparo dal 1950. La congregazione venne fondata da Luigi Orione, proclamato santo da papa Giovanni Paolo II nel 2004. "E’ una decisione sofferta da parte dei Superiori della Congregazione ma inevitabile per la mancanza di vocazioni – le parole del vescovo nel silenzio della sala, dove era in corso l’assemblea ecclesiale dell’unità pastorale –. Mi era stata annunciata lo scorso anno e speravo che in questo anno si potesse trovare una soluzione per continuare la loro presenza che, invece, non è stata possibile. Dopo 75 anni, da un giubileo all’altro, gli Orionini lasciano la nostra chiesa di Ferrara-Comacchio dove hanno seminato tanto bene. Dieci sono i parroci che si sono alternati nella comunità parrocchiale di Copparo... I Padri Orionini da settembre del 2026 saranno sostituiti da due preti diocesani, successivamente potrebbe aggiungersi un altro prete. Sono certo – l’appello ai fedeli – che non farete mancare la vostra collaborazione alla nuova comunità presbiteriale... Preghiamo il Signore perché doni nuove vocazioni agli Orionini e alla nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio.

Iniziarono il loro apostolato nella parrocchia di Copparo a ottobre del 1950, quando il primo nucleo di sacerdoti orionini venne inviato in risposta ai desideri dell’allora arcivescovo di Ferrara, Ruggero Bovelli. Egli pregò insistentemente la Congregazione perché inviasse alcuni sacerdoti a reggere questa parrocchia, dal territorio ampio e ricco di problematiche. La popolazione era prostrata da una povertà endemica. Condizioni che si aggravarono durante la Seconda guerra mondiale dall’occupazione tedesca prima. Dai bombardamenti alleati poi, bombe che devastarono il territorio tra lutti e macerie.