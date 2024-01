Ornano: "A teatro la mia comicità rock"

Stasera alle 21 al Teatro Nuovo di Ferrara arriva Antonio Ornano con ‘Maschio caucasico irrisolto’, noto volto che dalla tv sarà sul palco per far sorridere il pubblico.

A Ferrara c’era già stato?

"E’ la prima volta che faccio spettacolo in teatro ma in città c’ero già stato da turista. Ero venuto per Springsteen".

Quindi, dopo Springsteen, Ornano?

"Magari, non sono nemmeno un brufolo in confronto a lui. Però il mio modo di interpretare la comicità è un po’ rock e quando la gente ride è difficile buttarmi giù dal palco. E la musica è un elemento di cui parlo da fan nello show e centrale nella mia vita".

Ci spieghi meglio.

"Racconto che da grande continuo ad apprezzare i miei idoli giovanili ma con la consapevolezza che hanno fatto stupidaggini meravigliose e molto divertenti, rendendoli ancor più vicini perché fallibili come tutti noi".

Cosa ci può dire dello spettacolo?

"È un bilancio della mia esistenza anche in virtù della novità nella mia vita di essere andato dallo psicologo a 49 anni. L’esigenza di farsi aiutare da uno bravo nasce da una serie di inquietudini ed ecco perché parlo di ’maschio irrisolto’. Al pubblico dico che lo spettacolo è una sorta di terapia di gruppo per cui io racconto tutte le mie debolezze come uomo, marito, genitore e questa sorta di mia oasi che è la musica. Tutto nasce dall’analista dove sono andato con grande scetticismo, in quanto, genovese, l’idea di dare 80 euro ogni tre quarti d’ora a uno sconosciuto non mi piaceva: mi diede l’idea di sfogarmi anche sul palco".

Quale il suo messaggio?

"Cercare di ridere di se stessi perché aiuta a capire veramente chi siamo".

Come si fa a far ridere oggi? "Bisogna sempre partire da onestà intellettuale e autenticità. Io faccio così. E spero di divertire raccontando cose che fanno ridere me, partendo da argomenti e situazioni che mi divertono e dall’autoironia che è un ottimo punto di partenza".

Teme il politically correct?

"Non ci penso quando scrivo. In un mondo dove ci sono quelli che gli si scagliano contro, e altri che cercano di rispettare qualsiasi dettame morale dell’ultimo momento, penso che ognuno debba essere libero di poter dire ciò che vuole, nel limite della libertà di espressione che non va a infamare o delegittimare altri. E prendersi la responsabilità di ciò che si dice".