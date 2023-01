Oro ai mondiali in Bulgaria per la Maurelli e le Farfalle

Riaprono la bacheca di successi le ragazze di Emanuela Maccarani, che ai mondiali di settembre in Bulgaria hanno trionfato con i cinque cerchi, eseguendo un esercizio semplicemente impeccabile sulle note di Mickael Jackson. Alessia Maurelli e compagne hanno trionfato con il mostruoso punteggio di 34.950 (17.800 per le difficoltà, 8.450 per l’esecuzione, 8.700 per la parte artistica) e hanno battuto nettamente Israele (34.050) e Spagna (33.800). L’Italia torna a fare festa in una rassegna iridata con l’attrezzo “singolo”: dopo i sigilli del 2015 e del 2017, arriva il tris della nostra storia dopo il secondo posto dell’anno scorso. E parte importante di questo successo è ovviamente della ’nostra’ Alessia Maurelli.