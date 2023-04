Oro rosso a rischio Incertezza sul prezzo

Fumata nera dopo l’ultimo incontro fra produttori e industria sull’accordo sul prezzo del pomodoro per il 2023. Mentre le piantine escono dai vivai, gli agricoltori non hanno la minima idea del prezzo che verrà pagato dall’industria per il loro prodotto. L’allarme arriva da Coldiretti Emilia Romagna che denuncia come i tempi per la formulazione del prezzo quadro siano stati disattesi. A rischio è un settore che in Emilia Romagna produce 2,8 milioni di tonnellate di prodotto su 5,5 milioni di tonnellate in Italia.

A Ferrara, seconda provincia per produzione in Regione, a rischio 7.200 ettari e 5 milioni di quintali di oro rosso.