L’oro rubato era nascosto in un doppio fondo nel pollaio: denunciata una 44enne

Copparo (Ferrara), 13 marzo 2025 – Importante operazione nel territorio copparese. Nei giorni scorsi, i carabinieri delle stazioni di Copparo e Ambrogio coadiuvati da quelli del Norm della compagnia, hanno proceduto a mirati controlli a Copparo e anche nella frazione di Ambrogio, su abitazioni di persone già note alle forze di polizia per reati contro il patrimonio. Le verifiche hanno permesso d’individuare un vero e proprio nascondiglio creato all’interno di un pollaio.

L’oro in un doppio fondo

L’immobile è stato trovato nell’area cortiliva di un’abitazione di una donna 44enne di origine bosniaca del luogo. A fronte di questo i carabinieri, da precisa e meticolosa ispezione della struttura, hanno rinvenuto un doppio fondo in legno, nel quale era nascosto un sacchetto di stoffa contenente numerosi monili in oro, tra cui collane, anelli, orecchini, bracciali e vari orologi, ritenuti provento di furti in abitazione.

La denuncia e sequestro dell’oro

Alla contestazione del possesso di questi oggetti, la donna non ha fornito una valida spiegazione, pertanto i carabinieri hanno proceduto al sequestro di quanto rinvenuto nel pollaio, al fine di identificare i legittimi proprietari, denunciando altresì la 44enne bosniaca per il reato di ricettazione.

In queste ore, inoltre, sono in corso le verifiche ed incrocio con le denunce formali presentate nel recente passato, tutto ciò per riuscire ad individuare le persone che possano aver subito furti di oro e orologi all’interno delle loro abitazioni.