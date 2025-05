Orozco-Estrada e l’orchestra Rai, omaggio a Debussy e Stravinsky

Stasera alle 20.30 al teatro Comunale, è in programma il concerto conclusivo della stagione 2024/2025 di Ferrara Musica. Ne saranno protagonisti l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, una delle massime istituzioni musicali italiane, che verrà guidata dal suo direttore principale Andrés Orozco-Estrada, bacchetta tra le più interessanti della nuova generazione, salito sui podi di tutte le più importanti orchestre internazionali.

Il programma è interamente dedicato ai capolavori nati per i Ballets russes, la celebre compagnia di danza creata nel 1907 da Sergei Diaghilev: in cartellone tre capolavori resi noti proprio dai danzatori di Diaghilev: il Prelude à L’apres-midi d’un faune di Claude Debussy, La boutique fantasque di Ottorino Respighi e Le sacre du printemps di Igor Stravinsky.

Nato a Medellín in Colombia nel 1977, Andrés Orozco-Estrada ha debuttato con l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai nel maggio 2022 e nell’ottobre 2023 ha iniziato una collaborazione di tre anni come direttore principale, che lo porta sul podio della Rai più volte in stagione e in tournée.