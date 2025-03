Orrore tra le mura di casa. Soffocò il figlioletto nel lettone, per la madre pena ridotta in Appello

Per la corte d’Assise d’Appello i giudici ferraresi erano stati troppo severi nel condannare a 22 anni Amanda Guidi, imputata per l’omicidio del piccolo Karim Toumi, il figlioletto di appena un anno soffocato nel lettone della propria stanza. In parziale riforma del verdetto dell’Assise di Ferrara, le toghe bolognesi hanno infatti stabilito una notevole riduzione di pena per la madre 32enne. Dai 22 anni del primo grado ai 14 e otto mesi disposti ieri al termine dell’udienza d’Appello. Uno ‘sconto’ di quasi un terzo – nonostante la richiesta di conferma dell’impianto di primo grado da parte della procura generale – le cui ragioni si potranno conoscere solo tra novanta giorni, quando i giudici depositeranno le motivazioni. "Siamo soddisfatti della sentenza della corte d’Assise d’Appello, che ha ridotto sensibilmente la pena irrogata dalla corte ferrarese – hanno dichiarato, una volta ascoltato il dispositivo, i legali di Guidi, gli avvocati Marcello Rambaldi e Alessio Lambertini –. Proporremo comunque ricorso per Cassazione per contestare l’inquadramento doloso del fatto".

L’orrore. La tragedia al centro del processo si è consumata alla prima periferia della città, in una mattina d’estate. È il 17 giugno 2021 quando l’urlo di una madre disperata squarcia la quiete di via degli Ostaggi. "Correte, mio figlio è morto" grida dal cortile dell’abitazione. Sono le 6 del mattino. Al loro arrivo, i carabinieri si trovano davanti agli occhi una scena agghiacciante. Il corpicino di un bimbo di un anno esanime sul lettone dell’appartamento che condivide con il genitore e la madre del piccolo sotto choc, con i polsi insanguinati. Alla vista delle divise, la donna urla frasi sconnesse. I successivi accertamenti portano a individuare nel soffocamento la causa del decesso del bambino. Al termine delle indagini, condotte anche attraverso lunghi e approfonditi sopralluoghi dei carabinieri del Ris, Amanda Guidi (attualmente detenuta per altra causa) finisce a processo in corte d’Assise. I giudici ferraresi la condannano a 22 anni di reclusione. Secondo la corte, la morte di Karim sarebbe il "risultato finale di una condotta fondata sulla nitida e ponderata consapevolezza della concreta prospettiva dell’evento collaterale". In sostanza, quando ha tappato il naso e la bocca del figlioletto, la 32enne avrebbe accettato la possibilità che la sua azione arrivasse alle estreme conseguenze. Nonostante fosse affetta "da un disturbo di personalità borderline, al quale si è accompagnata una condizione di poliabuso di sostanze", al momento del fatto la donna fu comunque ritenuta capace di intendere e volere, quindi pienamente imputabile. I legali hanno impugnato la sentenza in Appello, dove ieri hanno ottenuto un sensibile sconto di pena. Ora, dopo ovviamente la lettura dei motivi di quest’ultimo verdetto, toccherà alla Cassazione mettere la parola fine all’orrore di via Ostaggi.