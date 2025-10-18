Orrore tra le mura di casa. Mamma soffocò il figlio nel lettone. Cassazione, attesa la sentenza

È attesa in queste ore la sentenza della Cassazione sulla conferma o meno della condanna a quattordici anni e otto mesi nei confronti di Amanda Guidi, la 32enne che uccise il piccolo Karim Toumi, il figlioletto di appena un anno. Il fatto avvenne nella nottata del 17 giugno 2021, in un appartamento di via degli Ostaggi, a Ferrara, dove la mamma e il bimbo vivevano. Lì, in quella circostanza, la donna soffocò il figlioletto che dormiva insieme a lei nel lettone. Un gesto – si leggerà successivamente nelle motivazioni della sentenza di primo grado – causato dal fatto che il bimbo, ormai da diverse notti, piangeva senza sosta per via dei dentini da latte che gli stavano spuntando. Sta di fatto che il 17 giugno 2021 l’urlo di una madre disperata squarciò la quiete di via degli Ostaggi. "Correte, mio figlio è morto", gridò dal cortile dell’abitazione. Erano le 6 del mattino. Al loro arrivo, i carabinieri si trovarono davanti agli occhi una scena agghiacciante. Il corpicino di un bimbo di un anno esanime sul lettone dell’appartamento e la madre del piccolo sotto choc, con i polsi insanguinati. Alla vista delle forze dell’ordine, la donna urlò frasi sconnesse. I successivi accertamenti portarono a individuare nel soffocamento la causa del decesso del bambino. Secondo la corte, la morte di Karim fu il "risultato finale di una condotta fondata sulla nitida e ponderata consapevolezza della concreta prospettiva dell’evento collaterale". In sostanza, quando ha tappato il naso e la bocca del figlioletto, la 32enne accettò la possibilità che la sua azione arrivasse alle estreme conseguenze. Nonostante fosse affetta "da un disturbo di personalità borderline, al quale si è accompagnata una condizione di poliabuso di sostanze", al momento del fatto la donna fu comunque ritenuta capace di intendere e volere, quindi pienamente imputabile. Dopo la sentenza di primo grado, I legali della Guidi impugnarono la sentenza in Appello, ottenendo un sensibile sconto di pena. La donna – che nei mesi scorsi era finita anche in carcere per stalking e lesioni nei confronti di un ex fidanzato – è difesa dagli avvocati Marcello Rambaldi e Alessio Lambertini, che hanno voluto ricorrere anche al terzo grado di giudizio, nonostante sia stata abbassata la pena iniziale di ventidue anni di carcere inflitta ad Amanda Guidi. I legali, pur dichiarandosi soddisfatti, si sono appellati alla Cassazione per contestare l’inquadramento doloso del fatto. Una tragedia quella consumata alla prima periferia della città, in una mattina d’estate, che si trascina da anni e che lascia ancora oggi sgomenti. Ieri l’ultimo atto alla Cassazione con la decisione, attesa in queste ore, per scrivere la parola fine all’orrore di via Ostaggi.

Matteo Radogna