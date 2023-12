Orso luminoso e presepi. Sono le ’Magie di Natale’

CODIGORO

Un grande orso tridimensionale, tutto illuminato, alto 4 metri, un maggior rispetto per l’ambiente con la scelta di non usare alberi natalizi veri, se non presenti nelle piazze e un ricco programma fino all’Epifania caratterizzano le "Magie di Natale" a Codigoro che iniziano fin da stamane. "E’ il periodo dell’anno dedicato ai bimbi e alle famiglie - ha esordito, ieri mattina, il sindaco Alice Zanardi, nel presentare gli appuntamenti assieme a tutta la Giunta - sperando che porti la pace dove in questo momento c’è la guerra". Ha poi sottolineato, come nelle frazioni, oltre alle luminarie, ci saranno alberi di Natale finti, alti 7 metri mentre nell’area dei negozi di via Papa Giovanni XXIII 3 pareti murarie saranno sormontate da grandi alberi luminosi, alti 7 metri. Stamane si comincia con l’appuntamento a scopo benefico "Colora con noi le statuine natalizie", organizzato da Valentina Menegatti del negozio Thun di via IV Novembre.

L’accensione delle luminarie si farà l’8 dicembre per far entrare Codigoro in un clima natalizio che "per la sua bellezza attira visitatori - ha aggiunto il primo cittadino - a fronte di un investimento di 60mila euro, oltre all’impagabile aiuto di tutte le associazioni di volontariato" che coinciderà con l’avvio di tanti appuntamenti. Dai mercatini, agli spettacoli al teatro, alcuni di compagnie nazionali e della scuola di danza Hip Hop, con 80 ballerini sul palco, al trenino Rudolph Express per il tour dei presepi, al Dj in viale Giovanni XXIII. Ma saranno anche i profumi dei "tamplun" offerti dall’Aido, quello delle cioccolate calde o le corse per aggiudicarsi i premi della caccia al tesoro, ideata da Sabrina Bulgarelli, che coinvolge gli esercizi commerciali con già 50 iscritti. Il gruppo dei fotografi, attende i disegni dei bimbi con piccoli regali mentre nelle frazioni si aspetterà Babbo Natale con giochi e merende mentre.

A Mezzogoro torna la manifestazione "Crea il tuo presepe" dove la rappresentazione della nascita di Gesù viene fatta davanti ad ogni abitazione che vorrà partecipare. Presepi sull’acqua, a grandezza naturale, con gli abiti di 80 anni fa lungo il canale Galvano, la mostra alla Pro Loco di piccoli presepi, con materiali riciclati, che vede sempre più appassionati aderire, quello sotto l’albero in piazza. Fino alla chiusura il giorno dell’Epifania, dove i Vigili del Fuoco salveranno la Befana e l’Avis distribuirà calze a tutti i bimbi.

c. c.